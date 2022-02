46,7 prosents valgdeltakelse i folkeavstemning om å dele Innlandet

Flere har kritisert folkeavstemningen for å være udemokratisk fordi den bare ble avholdt digitalt. Innlandet fylkeskommunale eldreråd klaget hele valget inn til Sivilombudet. Norges Blindeforbund reagerte på den tekniske løsningen som ble valgt.

Deltakelsen i valget om å dele fylket var imidlertid klar kort etter klokka 17 om ettermiddagen. Den viste, ifølge NRK , at 46,7 prosent av de stemmeberettigede i det samlede fylket hadde stemt.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!