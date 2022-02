Nye gravfunn utenfor canadiske kostskoler

Det er funnet mer enn 1.300 slike graver i Canada siden mai i fjor, og saken har rystet landet.

Ted Quewezance, som har ledet gruppa Keeseekoose First Nations leting etter graver med bruk av radarteknologi i nærheten av kostskolene Fort Pelly og St. Phililip's, la fram funnene på en pressekonferanse tirsdag.

– Canadiere kan fortsatt ikke tro at et menneske kan behandle et annet menneske, særlig et barn, slik vi ble behandlet, sa han med tårer i øynene.

Kostskolene ble drevet av den katolske kirken på vegne av Canadas regjering.

Rundt 150.000 barn fra urbefolkningen ble mellom 1831 og 1997 tvunget til å gå på skolene, der de ble tvunget til å vende sin egen kultur ryggen og tilegne seg vestlig kultur. Det var minst 130 slike skoler i Canada, og vold og seksuelle overgrep var utbredt.