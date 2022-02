Frp vil stille nye Stoltenberg-spørsmål

– Høring har den store fordelen at du kan invitere en del eksterne og få belyst saken fra andre enn statsrådene. Det er ikke utelukket at det kan skje, sier han, sier han til DN.

Han utelukker ikke at det kan bli høring om saken.

– Vi er ikke kommet så langt at vi har formulert konkrete spørsmål, men har pekt oss ut noen spor vi ønsker å gå videre med. Fra Høyres side ønsker vi å stille flere spørsmål, sier han til Dagens Næringsliv.

Tirsdag ble det kjent at finansdepartementet spurte en tredje person om å søke, i tillegg til visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og Nato-sjef Jens Stoltenberg. Det er ikke kjent hvem denne tredje personen er.

SV-leder Audun Lysbakken mener også det fortsatt er ting som er uklart etter å ha lest svarene som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ga til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag. Spesielt peker han på spørsmålet om når Stoltenbergs navn først ble nevnt og hvem som tok det opp.

– Jeg er interessert i å vite litt mer om omstendighetene rundt hvordan søknadsteksten ble utarbeidet, når Jens Stoltenberg ble nevnt i det offentlige rom slik at man så at han var en aktuell kandidat og hvem den tredje som ble bedt om å søke, var.

Til VG sier Carl I. Hagen (Frp) at det er tre hovedtemaer han er interessert i.

