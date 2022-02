Vesten krever beviser for russisk tilbaketrekning

– Vi behøver klare og troverdige signaler på at det nå skjer en nedtrapping etter den betydelige styrkeoppbyggingen som har funnet sted langs Russlands vestlige grense, sier Steinmeier, som tirsdag besøkte Latvias hovedstad Riga.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier vil også ha klare beviser for at Russland har startet tilbaketrekning.

Blinken etterlyste «målbare og troverdige» beviser for at Russland nå trekker styrker bort fra grenseområdet mot Ukraina, ifølge amerikansk UD.

Biden hadde tirsdag en timelang samtale med sin franske motpart Emmanuel Macron, og de to er enige om at opplysningene om russisk tilbaketrekning må verifiseres, opplyste den franske presidentens kontor etter samtalen.

Russlands president Vladimir Putin opplyste tirsdag at det er innledet en «delvis tilbaketrekning av styrker».

