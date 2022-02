Rødt solid forbi Senterpartiet på enda en ny måling

Også oppslutningen for MDG synker, med 0,5 prosent og partiet får tilslutning fra 3,3 prosentpoeng fra de spurte. Venstre går derimot fram med 0,8 prosentpoeng og får 4,9 prosents oppslutning.

Senterpartiet mister 1,4 prosentpoengs oppslutning fra forrige måling i januar. Siden valget i september i fjor har Sp gått fra en oppslutning på 13,6 prosent til 7,9 prosent, viser Sentios måling for februar.

