Norges ambassadør ønsker å bli værende i Kyiv

– Det merkes ikke så veldig mye at vi er i denne spesielle situasjonen. Men vi ser jo hva som foregår og vi forbereder oss på at noe kan skje, sier han til avisen.

Den amerikanske ambassaden uttalte mandag at de stenger ned i Kiev og flytter midlertidig til byen Lviv vest i landet. Svedahl sier Norge ikke har lagt noen planer om å flytte ambassaden enda.

Ambassadøren opplyser til avisen at det er i underkant av hundre norske borgere som har registrert seg på reiseregistrering.no og som befinner seg i landet, men at tallene normalt er noe høyere enn antall registrerte.

– Vi er innstilt på å være her så lenge det er forsvarlig, så lenge sikkerheten vår ikke er truet eller noe slikt. Men vi vurderer situasjonen fortløpende etter sikkerhetsbildet og hvordan det utvikler seg, sier Svedahl til VG .

