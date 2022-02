Norge lenger unna Natos toprosentmål

Tidligere anslag fra Nato viser at Norge lå på 2,01 prosent i 2020 og 1,85 prosent i 2021. NTB er ikke kjent med om disse anslagene er endret i den nye statistikken som nå er i vente fra alliansen.

Enoksen forsikrer om at den norske forsvarsevnen ikke er redusert.

– Vi har også opplevd situasjoner tidligere hvor vi har vært over 2 prosent, fordi BNP ble lavere enn man hadde trodd. Det var i 2020, da pandemien kom.

Det betyr likevel ikke at forsvarsbudsjettene er kuttet, understreker han.

– Vi bruker Finansdepartementet og SSBs statistikk for vekst i økonomien og beregningen av BNP, mens Nato bruker OECD-statistikk. Og OECD er noe mer optimistisk enn Finansdepartementet på utviklingen i økonomien i Norge framover, sier Enoksen.

Han forklarer forskjellen med tallene man legger til grunn for BNP-anslaget.

I statsbudsjettet for 2022 anslås pengebruken til 1,9 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Men Natos anslag ligger lavere, opplyser forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til NTB.

