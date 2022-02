FHI: Kvinner har høyere risiko for senskader ved koronasykdom

De understreker at de verken kan bekrefte eller avkrefte at det er en sammenheng mellom koronasykdom og de langvarige symptomene som er meldt inn. Da er det nødvendig med store, kontrollerte befolkningsstudier.

– Våre funn er relatert til studier som ble gjennomført tidlig i pandemien, og vi antar at forbedrede behandlingsmetoder, og vaksinasjon vil kunne påvirke senfølger etter covid-19 i fremtiden og føre til mildere sykdomsforløp og færre senvirkninger, skriver FHI.

Koronainnlagte pasienter hadde dessuten flere symptomer enn de som hadde vært innlagt med influensa, og symptomene varte lengre. Flere koronasmittede meldte om vedvarende symptomer etter seks og tolv måneder, også blant personer med et moderat sykdomsforløp som ikke ble lagt inn på sykehus.

Personer som innlegges på sykehus med korona, ser ut til å ha høyere risiko for nye sykehusinnleggelser, nye diagnoser og selvrapporterte symptomer enn de som ikke var innlagt, og kontrollgrupper.

For de fleste gir korona en mild og forbigående sykdom, men for flere kan det ta tid å bli kvitt alle symptomene.

