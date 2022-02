Banker og departement utsatt for dataangrep i Ukraina

Situasjonen mellom de to land har lenge vært spent som følge av russisk styrkeoppbygging og militærøvelser nær grensa.

I midten av januar ble rundt 70 statlige institusjoner i Ukraina rammet av et omfattende dataangrep. Det er ikke fastslått hvem som sto bak, men ukrainske myndigheter anklager Russland.

– Det kan ikke utelukkes at fienden tyr til skitne triks, opplyser Ukrainas sikkerhetsmyndighet, med klar henvisning til Russland.

Ifølge Ukrainas nasjonale sikkerhetsmyndighet er Oschadbank og Privat24, to av landets største statlige banker, rammet av det som skal være et såkalt DDOS-angrep.

