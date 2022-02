Russlands forsvarsminister sier øvelser går mot slutten

Stillehavsflåten har også gjennomført en større øvelse og under denne ble det oppdaget det som trolig var en amerikansk ubåt utenfor østkysten av Russland, noe Sjojgu kaller «helt uforståelig».

– Noen av disse øvelsene er nå over, og noen vil bli avsluttet i nær framtid, sa Sjojgu.

Den russiske forsvarsministeren orienterte mandag president Vladimir Putin om de massive militærøvelsene som den siste tiden har skapt stor usikkerhet i Vesten og frykt for en nært forestående invasjon av Ukraina.

