Ny klimarapport: – Områder på jorda kan bli ubeboelige

Mandag begynte panelet et møte for å fullføre andre del av sin nye hovedrapport.

Klimaendringenes konsekvenser og hvordan menneskeheten kan tilpasse seg endringene, er hovedtemaene i denne delrapporten. Sentrale spørsmål er hvor mange arter som vil dø ut, hvordan matproduksjonen blir påvirket og hvor mange mennesker som må finne nye steder å bo.

– Med klimaendringer vil noen deler av planeten kunne bli ubeboelige, sa den tyske forskeren Hans-Otto Pörtner nylig.

– Mister leveområder

Pörtner er én av to forskere som leder det omfattende arbeidet med rapporten om klimaendringenes konsekvenser.

– Vi mister leveområder for arter, og også for oss selv, advarer han.

Stigende havnivå, ekstreme hetebølger og tørke er faktorer som i praksis kan gjøre det umulig å bo i områder som i dag er befolket. Derfor ventes det økt migrasjon i deler av verden, i takt med at temperaturene og havet stiger.

Ingen vet sikkert hvor mange som blir nødt til å forlate hjemmene sine. Tidligere anslag over antall klimamigranter i 2050 har variert mellom noen titall millioner og mange hundre millioner mennesker.

FLOMSKADE: Raster av hus og et bilvrak i Walporzheim i Tyskland etter den store flommen og ekstremregnet i sommer. Både forskere og myndigheter knyttet de store nedbørsmengdene til klimaendringene. (Thomas Frey/AP)

Farlige vippepunkter

Første del av IPCCs nye hovedrapport fikk mye oppmerksomhet da den ble presentert i august i fjor. Den fikk FNs generalsekretær António Guterres til å erklære «kode rød» for menneskeheten.

Faren for såkalte vippepunkter – der oppvarmingen utløser brå endringer i klimaet og naturen – var en del av det dystre bildet som forskerne tegnet.

Teresa Anderson fra organisasjonen Action Aid International venter ikke noe mer oppløftende scenarioer i den nye delrapporten.

– Klimapanelets gruoppvekkende bevis for eskalerende klimaeffekter vil vise oss et mareritt, tegnet i vitenskapens tørre språk, sier hun.

Utkast ble lekket

Sammendraget av den nye rapporten må godkjennes av forskere og representanter for myndighetene i verdens land i fellesskap. Det er dette som skal skje på nettmøtet som begynte mandag.

Planen er at rapporten skal offentliggjøres om to uker, 28. februar.

Arbeidet med den flere tusen sider lange rapporten har pågått i flere år, og et utkast ble lekket til nyhetsbyrået AFP i fjor sommer. Her ble det advart om at selv 1,5 graders oppvarming er for mye for mange arter.

En slik «moderat» oppvarming ventes å ta knekken på de fleste tropiske korallrev, som er leveområder for en stor del av artene i havet.

Ved 2 graders oppvarming vil over 400 millioner mennesker i urbane områder risikere vannmangel som følge av tørke, ifølge et anslag i utkastet.

VARME: Death Valley i USA, et av de varmeste stedene på kloden, ble i fjor sommer rammet av en ekstrem hetebølge. Termometeret på bildet viste 56 grader – mens et mer nøyaktig instrument i samme område viste et par grader lavere. (John Locher/AP)

Nødvendig med tilpasning

Tilpasning til klimaendringene er også et viktig tema i rapporten. Dette blir trolig helt nødvendig siden endringene uansett vil fortsette i årene framover.

Det er dessuten fortsatt svært usikkert om verdenssamfunnet vil nå målet om å stanse oppvarmingen ved 1,5 eller 2 grader.

– Selv om vi finner løsninger for å kutte karbonutslipp, trenger vi fortsatt løsninger som kan hjelpe oss å tilpasse oss, sier forskeren Alexandre Magnan, som har deltatt i arbeidet med rapporten.

Bedre planlegging og beredskap kan gjøre det lettere å håndtere ekstreme værhendelser. Det gjelder ikke bare i utviklingsland, men også i rike land, påpeker forskeren Friederike Otto.

Hun viser til den store flommen i Tyskland og Belgia i sommer, som kostet flere hundre mennesker livet.