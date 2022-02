Norwegian unngår å fly over Ukraina

Flyr flyr generelt sett ikke over Ukraina.

– Generelt sett flyr vi ikke over Ukraina så mye. Etter MH17-ulykken har vi generelt unngått østlige deler av Ukraina, sier Tuman.

Flyselskapet har i utgangspunktet ingen direkteruter til Ukraina, men flyr av og til over vestlige deler av Ukraina dersom man skal til Ungarn eller Tyrkia. Nå er det imidlertid en slutt på dette inntil videre.

– Denne vurderingen har vi tatt ut ifra en helhetlig sikkerhetsvurdering. Vi har derfor besluttet å ikke fly over Ukraina inntil videre. Sikkerhet kommer alltid først, sier han.

