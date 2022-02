Nav: Ingen vekst i antall nye sykmeldte i forrige uke

Koronarelaterte diagnoser gjelder personer med påvist eller mistenkt korona, risiko for sykdom/pålagt karantene eller som er engstelig for sykdom i luftveiene.

Selv om tallene ikke er sesongjustert og ikke viser varigheten på sykefraværet eller egenmeldt sykefravær, gir de et tydelig bilde av årsaken til det høye sykefraværet, ifølge Nav.

