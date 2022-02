17. mai-komiteene planlegger for normal feiring i år

– Det er lenge til 17. mai, men slik det ser ut nå med smitteutvikling og omikron-variantens egenskaper, er det god grunn til å være optimistisk med tanke på en tilnærmet normal 17. mai feiring, sier fagdirektør for smittevern i FHI, Frode Forland.

FHI gir 17. mai-komiteene støtte i at det er god grunn til å planlegge for normal 17. mai-feiring i år, skriver NRK.

– Denne feiringen har Oslos befolkning virkelig fortjent. Vi skal ta tilbake nasjonaldagsfeiring med hurrarop, is, pølser, korpsmusikk og god tradisjonsrik 17. mai-stemning, sier Dåsnes.

– Barn og unge har ofret mye de siste årene og i lange perioder levd under strenge koronarestriksjoner. Vi gleder oss til fylle Oslo sentrum med barn, flagg og god stemning, sier leder av 17. mai-komiteen i Oslo, Anna Dåsnes (V).

