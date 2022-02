WHO: Meslinger tar livet av små barn i Afghanistan

Afghanistan opplever nå omfattende matmangel og sult. Det gjør at barn er langt mer utsatt for den svært smittsomme sykdommen.

FN-organisasjonen advarer om at sykdommen vil ta flere liv i tiden som kommer. 97 prosent av de som døde i januar, er under fem år.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!