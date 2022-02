PST: Moderat trusselnivå i Norge

Det gikk fram da Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet la fram sine åpne trusselvurderinger fredag.

– PST vurderer det som mulig at høyreekstremister så vel som ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorhandlinger i 2022, heter det i PSTs rapport.

PST mener det er lite sannsynlig at et personer med antistatlig overbevisning vil gjøre forsøk på terrorhandling, og svært lite sannsynlig at venstreekstremister og aktivister knyttet til klima og miljø- og naturvern vil forsøke dette. For disse gruppene anses det mer sannsynlig at de vil ta i bruk virkemidler som skadeverk og ordensforstyrrelser.