PST: Kina og Russland fortsatt fremst i trusselbildet

Selv om det er avdekket få tilfeller av forsøk på å påvirke meningsdannelse i Norge, må vi ifølge PST ta høyde for at fremmed etterretning kan gjøre forsøk i året som kommer.

Truslene kommer i flere former, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST). De mener virksomheter knyttet til forsvar, beredskap, politikkutforming eller teknologi hvor Norge er langt framme, er særlig utsatt for dataangrep.

