E-tjenesten: Russland og Kina er de fremste trusselaktørene mot Norge

– Trusselbildet mot Norge og norske interesser er stadig mer sammensatt, og Russland og Kina er de fremste trusselaktørene, skriver Forsvarets etterretningstjeneste i sin trusselvurdering som ble lagt fram fredag.

De peker på at forholdet mellom de to stormaktene og Vesten er forverret den siste tiden og mener at statenes handlinger viser at de benytter alle mulige virkemidler for å understøtte sine mål.

– Dette omfatter alt fra militært press og økonomiske virkemidler til etterretningsoperasjoner, handelsavtaler, teknologiutvikling og påvirkning – det vi omtaler som sammensatt virkemiddelbruk. Sammensatt virkemiddelbruk gjør det utfordrende å skille ulovlig og uønsket aktivitet fra legitim virksomhet. Effekten av andre virkemidler forsterkes av trusselen om militær makt, skriver E-tjenesten.

Den økende stormaktsrivaliseringen gjør også at mindre stater, som Norge, stadig avkreves å ta stilling i internasjonale konfliktspørsmål, skriver E-tjenesten.