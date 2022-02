Sveitsere stemmer over forbud mot dyreforsøk

Forslaget, som er lagt fram av dyrevernere, har møtt motstand i et land der kjemisk og farmasøytisk industri står for drøyt halvparten av eksporten. Regjeringen mener forslaget går for langt og vil ha «alvorlige konsekvenser for helse».

Alle de store partiene er imot forslaget, og målinger antyder at det ikke blir vedtatt i folkeavstemningen. Skulle det likevel skje, vil Sveits være det eneste landet i verden med et slikt forbud, sier Yves Fluckiger, som leder en lobbygruppe for sveitsiske universiteter.

Patrycja Nowak-Sliwinska leder et laboratorium for molekylær farmakologi ved universitetet i Genève. Hun dyrker fram vev fra kreftpasienter for å teste flere ulike behandlinger.

Bare de mest lovende kandidatene blir testet på dyr, forklarer Nowak-Sliwinska, som har fått pris for arbeidet med å finne alternativer til dyreforsøk. Men selv hun sier det er umulig å gjennomføre all forskningen uten dyreforsøk og kliniske tester.

Sveitsiske forskere som ønsker å bruke levende dyr i forsøk, må dokumentere at det ikke finnes alternativer og at dyrene vil lide så lite overlast som mulig. Siden 1980-tallet har antall dyr som brukes i forsøk, falt fra nesten 2 millioner per år til rundt 560.000.