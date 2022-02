Flest elever mobbes på 5. til 7. trinn

Redd Barna mener Elevundersøkelsen avdekker at skolene ikke i tilstrekkelig grad følger opp sin plikt til å handle raskt og riktig når en elev ikke føler seg trygg, og etterlyser barnevennlige klageordninger.

Organisasjonene peker på lange køer for å få psykisk helsehjelp, og at 1 av 5 unge som henvises til psykisk helsevern, får avslag.

Resultatene fra årets elevundersøkelse viser at barn og unges psykiske helse må prioriteres enda mer, mener UngSOS og Mental Helse Ungdom.

Hun viser til at regjeringen tidligere har varslet en ungdomsskolesatsing og at «en innsats rettet mot ungdom bør inkludere både mellomtrinn, ungdomstrinn og overgangene i skoleløpet».

– Jeg er bekymret for at motivasjon og trivsel går ned. Disse problemene må vi ta tak i før de blir til større utfordringer senere i utdanningsløpet, sier Brenna.

– Vi vet at det har vært store forskjeller mellom ulike steder i landet når det gjelder smitte og tiltaksbyrde, sier Brenna.

Flest elever i Oslo (68 prosent) sier seg berørt av pandemien, mens færrest ble berørt i Rogaland (57 prosent). Det er elevene på videregående skole som svarer at de er mest påvirket av restriksjonene pandemien førte med seg.

Nettopp koronapandemiens innvirkning på skolehverdagen er et av spørsmålene som måles i undersøkelsen.

– Selv om utviklingen er stabil, er det helt uakseptabelt at mobbingen er så utbredt, særlig på 5. til 7. trinn. For disse årstrinnene er tallene økende og altfor høye, og det bekymrer meg. Dette må vi ta tak i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I alt 6 prosent av landets elever sier at de har blitt mobbet på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er på samme nivå som i 2020 og 2019.

