WHO oppmodar rike land til å betale for koronaplan

WHO har sett som mål at 70 prosent av befolkninga i verda skal vaksinerast innan midten av året.

Gordon Brown, WHOs ambassadør for global helsefinansiering, seier at summen er eit overkommeleg beløp gitt dei globale økonomiske konsekvensane av pandemien.

Pengane skal brukast til å byggje opp eit lager på 600 millionar vaksinedosar, kjøpe 700 millionar testar og behandle 120 millionar pasientar, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Det er denne summen som manglar for å gjennomføre ein plan for å forsyne land med vaksinar, testar og medisinar gjennom eit FN-program.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!