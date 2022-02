Samfunnskritiske virksomheter forberedt på økt sykefravær

– Slik vi ser det, er det ikke noe per nå som tilsier at forbrukerne vil bli påvirket betydelig de neste ukene, sier administrerende direktør Tore Bekken.

Selskapet har planlagt for ulike scenario for alle sine terminaler. Blant annet har Bring videreført kontrakter med vikarer som vanligvis jobber i høysesongen.

– Fram til desember lå sykefraværet på rundt 6 prosent. Det er ikke mer enn et normalår. Men nå er det markant høyere, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten og Bring til VG.

