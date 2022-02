Satellittbilder viser at Russland flytter militærutstyr raskere mot Ukraina

Det er den amerikanske kringkasteren CNN som har fått tak i satellittbildene, som viser utviklingen i militærbasen ved Jelnja i Smolensk mellom den 19. januar og 6. februar i år.

Store mengder våpen ble flyttet til militærbasen sent i 2021, blant annet 700 stridsvogner, andre kjøretøy og rakettkastere. Ifølge CNN viser bildene fra 6. februar at mye av dette er borte. Bildene viser også spor etter kjøretøy som har kjørt vekk.

– For meg ser det ut til at et betydelig antall av kjøretøyene har forlatt den nordvestlige kjøretøyparken, og at flere andre pansrede kjøretøy har forlatt den mer sentrale kjøretøyparken, sier direktør Stephen Wood i satellittbilde-selskapet Maxar til CNN.

Videoer i sosiale medier de siste dagene viser noe av utstyret på tog og veier mye lenger sør i Brjansk-regionen, som ligger nær Ukraina. Stridsvognene og kjøretøyene identifiseres som de samme enhetene som tidligere sto i Jelnja, ifølge CNN.

Analytiker Thomas Bullock ved etterretningsselskapet Janes sier det nå er flere ting som indikerer at russiske enheter er i ferd med å utstasjoneres i posisjoner nærmere Ukraina.

I helgen anslo amerikanske tjenestemenn overfor CNN at Vladimir Putin nå har fått på plass 70 prosent av militærpersonellet og våpnene som trengs langs Ukrainas grense for å gjennomføre en fullskala invasjon av landet. Dette inkluderer også en voksende styrke sør i Hviterussland.

Kreml har flere ganger benektet at de har planer om en militæroffensiv mot Ukraina.

(©NTB)