Irakisk presidentvalg helt i det blå

En stor sjiamuslimsk blokk i nasjonalforsamlingen slo mandag fast at valget på president ikke kunne finne sted, da det krever tilslutning fra to tredeler av de folkevalgte.

Kort tid etter varslet Mohammed al-Halbussi, som er alliert med Sadr, at de 51 representantene i hans koalisjon også ville boikotte presidentvalget, og det samme gjorde Zebaris parti Kurdistans demokratiske parti (KDP) som har 31 representanter i nasjonalforsamlingen.

Den største blokken i nasjonalforsamlingen, ledet av den mektige sjialederen Moqtada Sadr, varslet lørdag at deres 73 representanter ville boikotte valget.

Iraks høyesterett strøk imidlertid kurdernes fremste kandidat Hoshyar Zebari fra lista over presidentkandidater på grunn av mistanke om korrupsjon. Han var i mange år irakisk utenriksminister, men ble finansminister i 2014. To år senere ble han avsatt etter korrupsjonsanklager.

Mandag morgen skulle de 329 medlemmene av Iraks nasjonalforsamling velge ny president for de neste fire årene, en posisjon som tradisjonelt har gått til kandidater fra landets kurdiske minoritet.

