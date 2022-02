Flere stortingspolitikere blir innkalt til avhør i pendlerboligsaken

Politiadvokaten sier at ingen så langt er innkalt til avhør.

– Vi har vært gjennom en fase der vi har innhentet materiale og gjennomgått både regelverket og praktiseringen av det. Ut fra det materialet vi har, er det klart at det er noen vi er interessert i å prate med, sier politiadvokat Christian Stenberg.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!