Tente på katedralen der Desmond Tutu er bisatt

Erkebiskop Desmond Tutu, som i 1984 fikk Nobels fredspris for sin innsats i kampen mot apartheidstyret i Sør-Afrika, døde 2. juledag, 90 år gammel. Han ble bisatt i St. Georg-katedralen 1. januar.

– Det ser ut til at en brennende fille ble kastet inn gjennom et lite vindu nær trappen som leder opp til katedralens hovedinngang, sier presten Michael Weeder.

