Postens reklame om skeiv juleromantikk mest populær blant seerne i fjor

I den årlige reklamekonkurransen er det seerne som stemmer fram hvilke av fjorårets reklamefilmer de liker best av i alt tolv filmer.

For 2021 var det Posten som gikk til topps i samarbeid med reklamebyrået Pol og produksjonsselskapet B-Reel Films, skriver Kampanje.

– Posten har blitt vinner av Sølvfisk tre år på rad, og da er det ekstra gøy at det var akkurat denne historien som vant, for det er en viktig historie, sa kampanjeansvarlig for privatmarkedet i Posten, Hege Barbara Aarhus, i takketalen.

Reklamefilmen fikk stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt på slutten av fjoråret for sin tolkning av julenissen som homofil, melder TV 2.

I reklamen, som er inspirert av filmen «When Harry Met Sally» fra 1989, møter seerne Harry som en julekveld møter julenissen og blir forelsket.