Hertuginne Camilla blir dronning når Charles blir konge

Det er mitt «inderlige ønske» at Camilla blir kjent som dronning når Charles tar over, sier dronningen. Det sier hun i forbindelse med markeringen av de 70 årene hun har sittet ved tronen.

Avgjørelsen vil forme det britiske kongehusets framtid. Når Charles blir konge, vil Camilla krones ved hans side.

– Jeg vil bruke anledningen til å takke dere alle sammen for all støtten. Jeg er evig takknemlig for lojaliteten og kjærligheten dere fortsetter å gi meg, sa dronningen.

– Og når min tid er over og min sønn Charles blir konge, vet jeg at dere vil gi ham og hans kone Camilla den samme støtten som dere har gitt meg. Og det er mitt inderlige ønske at, når den tid kommer, Camilla blir kjent som dronning når hun fortsetter å tjene kongehuset, sa hun videre.

Det var fra før ventet at Camilla ville få tittelen «Princess Consort»– prinsessegemalinne – når Charles ble konge. Regjerende britiske kongers koner har tidligere vært omtalt som «Queen Consort», en tittel som dronning Elizabeth nå åpner for at Camilla også får.

Nærmet seg folket

Avgjørelsen synes å løse opp en floke som har hengt over det britiske kongehuset siden Charles skilte seg fra den svært populære prinsesse Diana.

For flere i Storbritannia tok det mange år å tilgi Charles, hvis utroskap såret «folkets prinsesse» dypt før hun døde i en bilulykke i Paris i 1997.

Men opinionen mildnet da Charles giftet seg med Camilla Parker Bowles i 2005, og hun ble hertuginne av Cornwall. Selv om Camilla var sentral i at ekteskapet mellom Charles og Diana brøt sammen, har hennes jordnære væremåte og humoristiske sans etter hvert innyndet henne hos mange briter.

Hennes varme væremåte har myknet opp Charles' litt skarpe kanter og gjort at han har blitt oppfattet som mer omgjengelig, om ikke mer fornøyd, mens han har klippet sløyfer, avduket plaketter og ventet på sin tid ved tronen.

Sikrer overgangen

Eksperter mener grepet er et forsøk fra dronningen på å sikre en glidende overgang til framtida.

– Dette er en helt ekstraordinær beskjed. Dronningen sikrer at overgangen, når den kommer, til hennes sønn som konge, blir så sømløs og problemfri som mulig, sier BBCs tidligere kongehus-korrespondent Peter Hunt til nyhetsbyrået Press Association.

– Hun sikrer framtida til en institusjon hun har tjent for 70 år. Og for Camilla er reisen fra den tredje personen i et ekteskap til dronning in spe komplett, fortsetter han.