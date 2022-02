FN slår sult-alarm på Afrika Horn

Seksbarnsmoren Hafsa Bedel har alt mistet fire kameler og 25 geiter og sauer. Vann til de gjenværende kamelene må hun gå langt for å finne i en brønn nær landsbyen Sagalo i Somali-regionen. Frykten er at også denne brønnen skal tørke ut, hva som da skjer tør hun knapt å tenke på.

De tre siste regntidene har gitt så altfor lite regn både i Somali-regionen og resten av lavlandet i Etiopia. Det samme er tilfelle i Somalia og deler av Kenya.

FN har slått alarm og frykter at området nok en gang står overfor en sultkatastrofe.

Underernærte barn

Bare i de seks tørkerammede regionene i Etiopia trenger nærmere 7 millioner mennesker nødhjelp de kommende månedene, ifølge FNs barnefond (Unicef).

I Somali og naboregionen Oromia har 225.000 underernærte barn og over 100.000 gravide eller ammende kvinner nå desperat behov for matvarehjelp.

De to regionene er langt fra ukjent med tørke og sult, men nå er forholdene verre enn noensinne, forteller sjubarnsmoren Zaynab Wali.

Under tørken for fem år siden distribuerte myndighetene matvarehjelp og fôr til dyra, men nå har de ikke fått hjelp, forteller hun.

– Vi har ikke lenger nok mat, sier Zaynab.

De tre siste regntidene har sviktet, brønner og vannhull er tomme og husdyra dør i flere regioner i Etiopia. Dette bildet er fra Somali-regionen i sør. (Mulugeta Ayene/AP)

Slutter på skolen

Lille Nimo Abdi blir stadig tynnere, kroppen holder ikke lenger på det vesle hun får av mat, og moren Shamis Dhire fortviler og har oppsøkt en mobil klinikk drevet av Unicef i landsbyen Barare i Somali-regionen.

Utenfor forsøker en ung gutt å holde et esel på beina, men dyret som før var svært nyttig når det skulle fraktes tunge vanndunker, makter ikke lenger å stå oppreist.

Unicef anslår at minst 150.000 barn har sluttet på skolen for å hjelpe familien med å skaffe vann. Ofte må de gå i timevis for å finne noen dråper. Synet av de tynne barnekroppene i stekende varme, omgitt av døde husdyr, gjør sterkt inntrykk på hjelpearbeidere.

Abdurazak Mohammed drømmer om å bli lærer, men i landsbyen Gabi'as er skolen nå stengt fordi barna må hjelpe familien med å holde liv i husdyr og avlinger.

Dyrene dør

Hussen Ahmed har mistet sju kuer og kjemper for å holde liv i de gjenværende 16 i det knusktørre Shebelle-området. Hver dag tar 70-åringen med kuene sine til en dam i Beda'as Kebele, en av stadig færre vannkilder som ennå ikke har tørket ut.

Dit går også Dama Mohammed, som har mistet to kuer under tørken. To av de seks gjenværende er nå for svake til å gå, så Dama henter vann til dem i håp om at de skal overleve.

– Vi ser nå at stadig flere dyr dør. Når dyrene dør, betyr det også mindre mat for barna og familiene, sier lederen for Unicefs virksomhet i Etiopia, Gianfranco Rotigliano.

Vannstanden i dammen i Beda'as Kebele i Etiopias Somali-region synker. Mange går i timevis for å hente vann der. (Mulugeta Ayene/AP)

Verste på 40 år

I Etiopias naboland Somalia er situasjonen like ille. Der har over 7 millioner mennesker akutt behov for nødhjelp.

Ifølge Somali NGO Consortium, en sammenslutning av hjelpeorganisasjoner der blant andre Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp er med, kan tørken bli den verste på 40 år.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) slo alarm alt i november og viste til at 2,3 millioner mennesker i Somalia manglet vann og mat.

Nå anslår Flyktninghjelpen at rundt 3 millioner mennesker er rammet av tørken, og at 245.000 mennesker har lagt ut på vandring på leting etter vannhull og beitemarker.

Det tallet kan øke til 1,4 millioner de kommende seks månedene, frykter hjelpeorganisasjonen.

– Uten akutte forebyggende tiltak for å begrense krisen, vil mange liv gå tapt, sier Flyktninghjelpens landdirektør Mohamed Abdi.

Lille Nimo Abdi blir stadig tynnere, kroppen holder ikke lenger på det vesle hun får av mat, og moren Shamis Dhire fortviler og har oppsøkt en mobil klinikk drevet av FNs barnefond (Unicef) i landsbyen Barare i Etiopias Somali-region. (Mulugeta Ayene/AP)

Global oppvarming

Også nordøst i Kenya blir situasjonen stadig mer desperat. Heller ikke dette området er ukjent med tørke, men de siste 20 årene har tørkeperiodene kommet dobbelt så hyppig som tidligere.

Under den siste regntida kom det bare en og annen liten skur, mens enkelte områder ikke har fått en dråpe på over ett år. Klimaendringer og global oppvarming får skylda.

118 millioner afrikanere som lever i ekstrem fattigdom, trues av klimaendringene og vil bli utsatt for ekstrem hete, tørke og flom, advarte en FN-rapport for få måneder siden.

26 millioner mennesker trues alt av sult som følge av flere år med tørke på Afrikas Horn, har den østafrikanske samarbeidsorganisasjonen IGAD slått fast.