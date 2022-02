Demonstrasjoner i Aten etter at 19 frøs i hjel på grensen

Demonstrantene bar på en oppblåsbar jolle, lik de som migrantene bruker for å krysse havet fra Tyrkia, og et banner med teksten «Stopp grensevolden».

En lignende demonstrasjon fant lørdag sted i Istanbul, organisert av humanitære grupper i Tyrkia som marsjerte mot det greske konsulatet etter dødsfallene som nylig fant sted på grensen mellom de to landene.

Tyrkia anklager Hellas for å presse migranter tilbake over grensen når de prøver å krysse inn til Hellas, noe de mener førte til at de 19 migrantene frøs i hjel.

Hellas avviser påstandene på det sterkeste og mener migrantene som døde, aldri nådde grensen.