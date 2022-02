AU fordømmer kuppbølge og utsetter Israel-debatt

Toppmøtet i Den afrikanske unionen fordømmer utvetydig «bølgen av grunnlovsstridige endringer», sa lederen av AUs freds- og sikkerhetsråd, Bankole Adeoye, på en pressekonferanse søndag.

Fire av AUs 55 medlemsland er suspendert etter militærkupp det siste året. I mai i fjor grep de militære makten i Mali, i september skjedde det samme i Guinea og noen uker senere var det et militærkupp i Sudan.

I januar i år grep en gruppe soldater makten i Burkina Faso, og nylig var det også et kuppforsøk i Guinea-Bissau.

Israel-strid

AUs leder Moussa Faki Mahamat innvilget i fjor observatørstatus til Israel, noe som resulterte i skarp kritikk fra store medlemsland som Sør-Afrika og Algerie.

Palestinernes statsminister Mohammad Shtayyeh ba lørdag AU om å omgjøre beslutningen.

– Israel må aldri belønnes for sine overgrep og for det apartheidregimet de har innført for det palestinske folk, sa han.

Utsatte

En avstemning over kravet ville trolig ha resultert i dyp og høyst uvanlig splittelse blant de afrikanske lederne, og debatten ble derfor lagt død under toppmøtet i Addis Abeba.

– Israel-spørsmålet er inntil videre lagt til side og skal nå i stedet utredes av en komité, opplyser en diplomat.

Ny helseorganisasjon

Koronapandemien var også et tema under toppmøtet. Bare 11 prosent av Afrikas over 1 milliard innbyggere er hittil fullvaksinert, med de følger dette får for mange lands lite utbygde og hardt belastede helsevesen.

Lederne er nå enige om å etablere en ny helseorganisasjon på kontinentet, som skal koordinere kampen mot viruset og utarbeide et handlingsprogram til bruk under framtidige epidemier.