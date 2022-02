Nå er koronavaksinen påbudt i Østerrike

Østerrike har som første land i Europa innført påbud om vaksinering for alle over 18 år. Unntaket er gravide og de som ikke kan koronavaksineres av medisinske årsaker, samt personer som har hatt covid-19 i løpet av det siste halvåret.

Nasjonalforsamlingen vedtok loven 20. januar. Selv om påbudet nå har trådt i kraft, starter håndhevingen først i midten av mars – gjennom tilfeldige kontroller. Da kan uvaksinerte ilegges bøter på mellom 6.000 og 36.000 kroner – men boten blir slettet dersom den bøtelagte lar seg vaksinere innen to uker.

Uvaksinerte utestengt

Over 60 prosent støtter vaksinepåbudet i Østerrike, ifølge en fersk måling. Samtidig er store deler av befolkningen fortsatt sterkt imot bruk av tvang i landet der uvaksinerte fra før nektes adgang til blant annet restauranter og kulturarenaer.

– Ingen andre land i Europa følger etter oss når det gjelder obligatoriske vaksiner, sier Manuel Krautgartner, som er blant dem som har kjempet mot påbudet.

To og en halv måned er gått siden regjeringen varslet vaksinepåbud i møte med en kraftig smittebølge med deltavarianten. Siden har titusenvis av mennesker demonstrert mot det de mener er et radikalt og drakonisk tiltak.

Vil bekjempe varianter

Kritikere har også stilt spørsmål ved behovet for å bruke tvang nå som virusvarianten omikron dominerer.

– Jeg ser virkelig ikke noen ytterligere verdi av vaksinepåbudet nå, sier epidemiolog Gerald Gartlehner til nyhetsbyrået AP.

Omikron er svært smittsomt, men gir mildere symptomer, påpeker han og viser til at store deler av befolkningen har antistoffer, enten gjennom vaksinasjon eller infeksjon.

Helseminister Wolfgang Mückstein framholder at obligatorisk vaksinering har som mål både å beskytte landet mot nye smittebølger og bekjempe nye virusvarianter.

Rundt 70 prosent er fullvaksinert i Østerrike, færre enn i land som Frankrike og Spania. Vaksinasjonsraten har ikke tatt seg kraftig opp siden regjeringen først varslet påbudet.

Én av ti

Den siste uka har det riktignok vært en liten økning i oppmøtet ved vaksinestasjonene i Wien, ifølge Arbeiter Samaritaner Bund.

– Vi registrerte en liten økning på rundt 9 prosent i forhold til uka før, sier organisasjonens leder Michael Hausmann.

Bare én av ti vaksiner som daglig settes i hovedstaden, er ifølge ham første dose.

Nylig opphørte den såkalte nedstengingen for uvaksinerte. Dermed får de lov til å forlate hjemmene sine uten en spesifisert grunn, men de er utestengt fra en rekke offentlige steder der det er adgang kun med koronapass.

Østerrike har for tiden et smittetrykk som bare er hakket over Norge, med rundt 5.200 smittede per 100.000 innbyggere siste to uker.

Turkmenistan og Indonesia

Flere land i Europa har innført vaksinepåbud for spesifikke yrkesgrupper, men det er bare nabolandet Tyskland som seriøst diskuterer et slikt påbud for alle voksne. Italia og Hellas har påbudt koronavaksinen for eldre innbyggere.

Ecuador har som verdens første land varslet vaksinepåbud for alle innbyggere over fem år. Fra før har de autoritære sentralasiatiske statene Tadsjikistan og Turkmenistan påbudt koronavaksinen. Det samme har Indonesia, selv om under halvparten av befolkningen er vaksinert.

