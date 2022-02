Helsetilsynet mener kreftstudie var uforsvarlig og kanskje lovstridig

Han bekrefter at studien ikke skal gjenåpnes. Helsetilsynet regner med å være ferdig med å behandle saken innen juli i år.

Forskningsdirektør Svein Skeie ved Stavanger universitetssjukehus sier det er «ønskelig og viktig at Helsetilsynet gjør sine undersøkelser» fordi saken er alvorlig og har mange involverte og berørte.

– Vi forventer at de pasientene som allerede er inkludert, får nødvendig helsehjelp og forsvarlig oppfølging, sier fagsjef Toril Sagen i Helsetilsynet.

Ved seks sykehus med 62 pasienter i studien fikk 2 spredning til andre organer, mens tallet for Haukeland universitetssjukehus var 10 av 31, viser tall Aftenposten hentet inn i høst.

Den norske Norwait-studien skulle undersøke om pasienter med endetarmskreft kunne slippe operasjon etter fullført strålebehandling. Det kunne føre til færre unødige operasjoner for dem med de minst alvorlige svulstene.

– Vi vurderer saken som alvorlig, står det i et brev Helsetilsynet har sendt til de sju sykehusene som deltok i kreftstudien.

Forskningsprosjektet kan ha hatt skadelige følger for deltakere, og tilsynet mener også at det kan være i strid med bestemmelser i helseforskningsloven, skriver Aftenposten.

