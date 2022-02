Arbeiderpartiet går inn for å løse opp Viken

Dermed går det høyst sannsynlig mot en oppløsning av Viken.

Lørdag samlet Arbeiderpartiet i Viken seg til et digitalt møte for å stemme over forslaget fra samarbeidsutvalget om å løse opp storfylket.

I innstillingen går et enstemmig utvalg inn for å dele opp Viken i Akershus, Buskerud og Østfold fra og med 1. januar 2024

97 av 100 representanter i Viken Ap stemte i tråd med innstillingen, mens 3 stemte mot.

– Ap har vist seg fram på sitt beste gjennom denne prosessen, sa Martin Kolberg, som har ledet samarbeidsutvalget, etter voteringen.

Ap-veteran Martin Kolberg har ledet samarbeidsutvalget i Viken Arbeiderparti, som tidligere denne uken innstilte på å løse opp fylket. Kolberg leder Buskerud Arbeiderparti, som lenge har ønsket en oppløsning. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Akershus Ap snudde

Det har vært en kamp innad i Arbeiderpartiet i Viken om fylket skal splittes opp igjen eller ikke. Akershus Ap har ønsket å beholde storfylket, mens Østfold og Buskerud har gått inn for å oppløse det.

Tidligere denne uken snudde representantskapet i Akershus Ap i saken og gikk likevel inn for oppløsning.

Det skjedde etter at samarbeidsutvalget, som består av ledelsen i de tre fylkeslagene, ble enig om en «intensjon» om å løse opp Viken.

– Vårt primærstandpunkt er kjent: Vi ønsker ikke å oppløse Viken, sa Anniken Huitfeldt, som leder Akershus Ap, under lørdagens møte, før hun fortsatte:

– Min vurdering er at det er galt å påtvinge to mindre fylker å være sammenslått med Akershus når motstanden i Buskerud og Østfold er så stor. Noen er skuffet over dette, men jeg opplever at den omforente linjen har stor støtte i Akershus Arbeiderparti.

Anniken Huitfeldt er tydelig på at Akershus Arbeiderparti, som hun leder, primært ønsket å beholde Viken. Tidligere denne uken snudde representantskapet i Akershus Ap i saken og gikk likevel inn for oppløsning. (Lise Åserud/NTB)

Vurderer fylkesbytte

Den endelige fasiten kommer 24. februar, når fylkestinget i Viken skal avgjøre om de skal søke Stortinget om oppløsning.

Både Viken Arbeiderparti og Viken Senterparti, som til sammen har 34 av de 87 representantene i fylkestinget, går inn for oppsplitting. Det samme gjør 15 representanter fra SV, Rødt og Fremskrittspartiet.

Samarbeidsutvalget har innstilt på at de tre fylkene skal få med seg eiendelene og gjelden de tok med seg inn i fylket ved en skilsmisse. Det betyr blant annet at de mener Akershus Energi bør gå tilbake til nye Akershus fylkeskommune.

Flere tidligere Buskerud-kommuner har varslet at de vurderer å bli en del av Akershus dersom Viken oppløses. Det gjelder Lier, Hole og Ringerike.