Smitten søkk, men fleire tusen døyr framleis kvar dag i USA

Mengda døde av koronaviruset hittil i USA har no komme opp i 897.000, og gjennomsnittlege døyr 2.400 menneske kvar dag, like mange som i fjor vinter då vaksinasjonen så vidt hadde komme i gang.

Sidan midten av januar er likevel nærare ein halv million færre personar meldt smitta kvar dag, frå 800.000 per dag for to–tre veker sidan til 357.000 fredag. Nedgangen skjer i alle statar bortsett frå Maine.

Samtidig er talet på innlagde på sjukehus med covid-19 falle med 15 prosent dei siste vekene til 124.000.

At talet på dødsfall framleis stig i 35 delstatar, kjem av at det gjerne går nokre veker frå ein blir smitta til kroppen ikkje klarer meir.

Den nedovergåande trenden gir helsestyresmaktene håp om at det verste av omikronbølgja er over, sjølv om dei veit at alt kan forverrast igjen, og at nye, farlegare variantar kan oppstå.

I Los Angeles blir det no planlagt å oppheve kravet om bruk av munnbind utandørs, men neppe før Super Bowl, fotballcupen som trekkjer 100.000 tilskodarar til Sofi-stadion i Inglewood 13. februar.