Putin i Beijing: Roser Kina og kritiserer USA

Etter møtet har de to lederne kritisert USA og Vesten på flere punkter. Blant annet har de gått ut imot det de kaller USAs «negative innflytelse» i Asia og Stillehavsregionen, og oppfordret USA til å droppe kort- og mellomdistanseraketter i Europa, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Kina har gjort det klart at de støtter Russlands krav om slutt på Natos utvidelse østover. I tillegg har de to landene uttrykt bekymring over den nye forsvarsalliansen mellom Australia, Storbritannia og USA.

Roser forholdet mellom landene

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA landet Putin i Beijing ved lunsjtider fredag. Ifølge programmet gikk han rett i møte med Xi, og de to lederne skulle deretter ha en privat lunsj sammen.

– Forholdet mellom oss utvikler seg i vennskapets og det strategiske partnerskapets ånd, sier Putin.

I et intervju med det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua før avreisen understreket Putin at Russland og Kina spiller en «viktig og stabiliserende rolle» i verden og bidrar til «å gjøre internasjonale anliggender mer rettferdige og inkluderende».

Putin kritiserte samtidig vestlige land som har innført politisk boikott av OL og hevdet at dette gjøres for å fremme «egne ambisjoner».

– Motstandere av å politisere sport

I et intervju med China Media Group understreket Putin at Russland i likhet med Kina «er motstandere av å politisere sport og bruke det som et redskap for tvang, urettferdig konkurranse og diskriminering».

Ifølge Putins utenrikspolitiske rådgiver Jurij Usjakov er den russiske presidentens besøk et nytt steg i partnerskapet mellom de to land, et partnerskap som ifølge ham «er en nøkkelfaktor som bidrar til en bærekraftig global utvikling og til å motvirke destruktive aktiviteter fra visse land».

Ifølge Usjakov har Russland og Kina nærmest identisk syn på de fleste internasjonale spørsmål, og han understreker at Kina slutter helt opp om Moskva i striden med Ukraina.

– Beijing støtter Russlands krav om sikkerhetsgarantier og er enig i at en sikkerheten til en stat ikke kan sikres gjennom å frata et annet land sikkerheten, sa Usjakov tidligere i uka.