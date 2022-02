Lovende resultater for verdens første malariavaksine

Malaria er blant verdens dødeligste infeksjonssykdommer. Sykdommen overføres via mygg og er hovedårsaken til at barn blir syke eller dør i Afrika sør for Sahara.

Etter et gjennombrudd i forskningen i fjor, kunne Verdens helseorganisasjon (WHO) for første gang anbefale omfattende bruk av malariavaksine til barn.

– Den nye malariavaksinen vil på sikt kunne redde flere hundre tusen av de mest sårbare barna i verden. Dette er et massivt framskritt, uttalte Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange til NTB i desember i fjor.

Pilotprogram siden 2019

Et pilotprogram med vaksinering har allerede vært i gang siden 2019 i Kenya, Ghana og Malawi. Og det har vist svært gode resultater.

Simon Kariuki er forskningssjef ved Kenya Medical Research Institute, og en ledende ekspert på malaria. Han mener at vaksinen rett og slett er en «game changer».

– Vi har fått vist at denne vaksinen er trygg og at den kan gis til små barn. Disse barna har båret den største byrden med malaria.

Pilotforsøket har vist oss at vaksinen kan redusere malariatilfeller hos små barn i disse plagede områdene med rundt 40 prosent, forteller han.

Ble ofte smittet

Lucy Akinyi la alltid myggnett over barna sine mens de sov, men til tross for hennes iherdige innsats ble barna ofte stukket av malariamyggen. Hun kunne ikke beskytte dem under lek utendørs. De tre barn hennes ble smittet så ofte at Akinyi jevnlig måtte reise til den lokale helseklinikken i det vestlige Kenya for å få dem behandlet.

Da hun fikk muligheten til å beskytte barna sine med verdens første vaksine mot den dødelige parasittsykdommen, var hun ikke i tvil.

– Vi pleide å ha så mye malaria. Vi kunne være på sykehuset tre ganger i løpet av en måned, forteller Akinyi.

En stor lettelse

For Akinyi og hennes storfamilie har vaksinen gjort underverker.

Etter at barna hennes ble vaksinert har ingen av dem testet positivt for malaria. Hun synes det er en stor lettelse – de bor i en region der malaria er den største dødsårsaken.

– Vi er nå så glade for at ingen av barna våre er syke, sier hun.

Hennes svigerinne, Millicent Akoth Oyoya, bestemte seg også for å la barna bli vaksinert da hun så den positive utviklingen hos niesene og nevøene sine.

– Etter at Akinyi fikk sitt yngste barn vaksinert, så vi at babyen ikke fikk malaria, forteller Oyoya. Hun har møtt fram på en klinikk der hun venter på at hennes ni måneder gamle gutt skal bli vaksinert.

– Jeg vil at også min sønn skal slippe malaria, sier hun.

Færre innleggelser

Helseklinikker i det vestlige Kenya har vært vant til barneavdelinger fulle av barn som er syke av malaria. Nå begynner de å se resultater av vaksinene.

Innleggelser for malaria faller, det samme gjør alvorlighetsgraden i symptomer.

– Etter at vi begynte å sette vaksinen i september 2019, har vi sett en reduksjon i antall tilfeller av malaria, forteller sykepleier Elsa Swerua, ved Akala helsesenter i Siaya- kommunen. Hun forteller at barn som er vaksinerte og likevel får malaria, ikke blir alvorlig syke. Antallet dødsfall som følge av sykdommen har gått ned.

Mer å rutte med

Utviklingen er en stor lettelse for familier som sliter med å betale for behandling igjen og igjen. En og samme person kan nemlig få sykdommen flere ganger hvert år. Hvis de ikke blir smittet eller blir mindre syke betyr det færre turer til sykehus og færre utgifter.

– Før vi fikk vaksinen brukte vi mye penger på behandling og mye tid på å dra til sykehus, sier Akinyi. Hun forteller at belastningen var stor – på alle måter.

– I dag har vi mer penger til mat og andre nødvendige ting, sier hun fornøyd.

WHO har anbefalt at vaksinen gis i et regime med fire doser til barn fra fem måneders alder i områder med moderat til høy grad av malaria.