Ansettelsen av Stoltenberg bør granskes, mener flere partier

– Det er ingen tvil om at han er kvalifisert, men de tette bindingene til statsministeren, partiet og regjeringen for øvrig gjør at det kan stilles spørsmål ved ansettelsen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Hun sier til NTB at det har være mye kameraderi, middager og andre ting som har blitt kjent i denne prosessen, som gjør at det er behov for å granske den.

– Vi får bare konkludere med at det kameraderiet som er i det partiet, lever videre, sier Listhaug til NTB og viser til Arbeiderpartiet.

– Bekymringene gjelder fremdeles

Høyre tar valget til etterretning, sier Tina Bru. Hun påpeker reaksjonene og bekymringene som er tatt opp fra økonomer, kommentatorer og ulike partier.

– Denne uroen bunner ikke i Stoltenbergs kvalifikasjoner, men i hans bindinger som tidligere statsminister og gjennom flere tiår profilert Arbeiderparti-politiker. På toppen av alt er han nær venn av landets statsminister, sier hun.

– Disse bekymringene gjelder fremdeles. Det hviler derfor et stort ansvar på Stoltenberg selv og på regjeringen fremover, sier Bru.

Vil følge opp med grundige spørsmål

Utnevnelsen av Stoltenberg kommer til å følges opp med grundige og gjennomtenkte spørsmål, supplerer Peter Frølich, som leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Komiteen har varslet at de vil følge opp utnevnelsen.

– Ikke fordi vi legger til grunn at det har skjedd noe feil, men fordi det er viktig å kontrollere dette, særlig når utnevnelsen er så omdiskutert, sier Frølich.

– Uklokt

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er krass i kritikken. Han mener oppnevnelsen av Stoltenberg er uklok og oppsiktsvekkende.

– Vi har ingen tradisjon i Norge for å utnevne partipolitikere til sentralbanksjef. Det skal være en uavhengig embetsstilling. Nå velger man likevel å velge Jens Stoltenberg til tross for at flertallet på Stortinget er bekymret, sier Rotevatn til NTB.

– Det burde ikke regjeringen ha gjort, mener han.

Rotevatn har ønskene klare for hva han vil ha svar på gjennom kontrollkomiteens gjennomgang; hvem som har snakket med hvem, og når, i forkant av og i løpet av ansettelsesprosessen.

– Mangler erfaring

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener at Stoltenberg er meget godt egnet til jobben og viser til hans mangfoldige ledererfaring.

– Han mangler både teoretisk og praktisk erfaring fra Norges Banks ansvarsområder. Men der vil Ida Wolden Baches erfaring og kompetanse utfylle hans på en svært god måte. Vi vil få en svært sterk sentralbankledelse, sier Dørum.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som står for utnevnelsen av ny sentralbanksjef. Stoltenberg er den beste sentralbanksjefen for Norge, slår Vedum fast.

– Kombinasjonen av økonomibakgrunn, samfunnsforståelse og en ledererfaring få i Norge har, gjør ham veldig godt egnet som øverste leder i Norges Bank, en institusjon som forvalter viktige samfunnsoppdrag på vegne av oss alle, sier han.

To reelle kandidater

Stoltenberg var én av to reelle kandidater til stillingen som ny sentralbanksjef. Han konkurrerte mot visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Stoltenberg tiltrer trolig 1. desember. Nåværende sentralbanksjef, Øystein Olsen, har bedt om å få fratre sin stilling 1. mars 2022, og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache blir midlertidig sentralbanksjef til Stoltenberg tiltrer.

Han går av som generalsekretær i Nato ved utgangen av september.