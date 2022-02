Ukrainas ambassadør skuffet over Norge

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at Norge allerede gir Ukraina pengestøtte, og at det ikke er planer om å øke støtten. Ei heller vil Norge selge forsvarsmateriell til Ukraina.

Det vises til at Danmark betaler nesten én milliard kroner i krisehjelp, og at flere europeiske politikere har besøkt Ukraina.

Ambassadør Vjatsjeslav Jatsjuk sier til TV 2 at Ukraina vil huske hvem som var landets virkelige venner. I den kategorien mener han Norge ikke hører til.

