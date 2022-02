Øvrebø: – Ikkje interessant kva eg meiner om politikken i Kina

– I rolla mi som toppidrettssjef er eg fokusert på sportslege førebuingar. Eg meiner det ikkje er interessant kva eg meiner om politikken i Kina. Det får andre meine noko om, sa Øvrebø til NTB torsdag.

– Eg er veldig oppteken av at idretten gir eit veldig søkjelys på alle nasjonar som arrangerer OL, fotball-VM og andre store arrangement. Den store arbeidsdelinga er at vi skaper søkjelys, og så får andre bruke høvet som oppstår med det søkjelyset til å påverke styresmaktene i det landa til anten å få meir informasjon eller endre kurs. Det er ikkje oppgåva mi, eg held fokus på sportslege ting, forklarte han vidare.

[ Menneskerettar ikkje eit tema under OL og Paralympics ]

– Vanskeleg å svare på

Han møtte pressa for å snakke om førebuingane til leikane som for alvor startar med dei 15 kilometrane til kvinnene med skibyte laurdag, men måtte òg tole spørsmål om situasjonen i Kina.

Kina har spesielt hausta kritikk for behandlinga av dei muslimske uigurane i Xinjiang-regionen. Ifølgje menneskerettsorganisasjonar har Kina sett over éin million uigurar i interneringsleirar.

– Trur de OL bidreg til å betre menneskerettane i Kina?

– Det er litt vanskeleg å svare på. Kina er ein global, svært sterk aktør som er i medvind på alle måtar. Det sørgjer vi for med å samhandle tett med dei og kjøpe masse varer derfrå, svarte Øvrebø.

– Eg vil tru at styresmaktene legg merke til at mange er kritiske, som ytrar ting i dialog med dei om at dei ikkje synest det er greitt. Men kva type verknad det har, er nesten umogleg å seie.

[ «IOC har til alle tider sportsvasket autoritære regimer, det være seg Kina, Russland eller Nazi-Tyskland» ]

Blir fråtekne ytringsfridom

Dei kinesiske innbyggjarane blir overvakte i stadig større grad som eit ledd i å ta frå dei ytringsfridom, organisasjonsfridom og forsamlingsfridom, og styresmaktene tillèt òg tvangsarbeid i strid med internasjonal lov. Kinesarar og kinesiske selskap i utlandet blir òg trua, ifølgje menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch.

Kinesiske styresmakter tilbakeviser kritikken og kallar han grunnlaus.