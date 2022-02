Frp vil ha kommisjon for å granske norsk bistand

Forslaget skal no behandlast i Stortingets utanrikskomité.

Saman med fem andre representantar frå Frp, inkludert partileiar Sylvi Listhaug og Carl I. Hagen, stiller Tybring-Gjedde seg kritisk til det høge talet på mottakarar av norske bistandsmidlar og høge lønningar for bistandsarbeidarar.

– Årleg blir det no brukt 40 milliardar kroner, av skattepengane til folk. Det har ikkje tidlegare vore ein heilskapleg uavhengig gjennomgang av korleis midlane blir brukte, seier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) til Bistandsaktuelt .

