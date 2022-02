FHI vil fjerne isolasjonsplikt

– Folkehelseinstituttet mener at forskriftsfestet plikt til isolasjon innen kort tid bør erstattes med anbefaling om å holde seg hjemme. Befolkningen tar på den måten ansvar for egen smitte, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner, skriver FHI i en anbefaling til regjeringen.

Saken er omtalt av Bergens Tidende og NRK.

Da regjeringen lettet på tiltakene tirsdag, valgte de å korte ned på isolasjonsperioden for smittede fra seks til fire dager. Men inntil videre har de beholdt forskriften om isolasjon.

Dette er også i tråd med rådet fra Helsedirektoratet, som ikke ønsker å fjerne plikten til isolasjon.

– Vår erfaring i pandemien er at viktige smitteverntiltak etterleves i større grad når de er forskriftsfestet enn når de bare er anbefalinger, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en epost til NRK.

FHI mener på sin side at dette kan løsnes på.

– Vi anbefaler å flytte mer ansvar over på den enkelte smittede. Videre kan det være behov for unntak fra isolering. Da er det uheldig om forskriften slår fast at alle må isolere seg. Det gir liten fleksibilitet, sier FHI-overlege Preben Aavitsland i en epost til BT.

FHI viser til at isolasjonsplikten fører til høyt fravær og bemanningsutfordringer og peker spesielt på utfordringer med bemanningen på sykehjem.

«Det betyr at man kan måtte akseptere at personer med mild covid-19 går på jobb og behandler personer i sårbare grupper», skriver FHI.