USA sender tusenvis av nye soldater til Øst-Europa

Ifølge en tjenestemann i Biden-administrasjonen skal 2.000 soldater bli sendt til Polen og Tyskland, mens det også sendes 1.000 soldater til Romania.

Troppene skal operere i samråd med vertslandene ettersom det ennå ikke er satt inn en multinasjonal Nato-styrke, skriver CNN.

Pentagon bekrefter troppeforflytningen og understreker at soldatene ikke skal delta i strid i Ukraina, men sørge for et robust forsvar i Nato-landene de sendes til.

USA har satt 8.500 soldater i høyberedskap til bruk i Nato-operasjoner.