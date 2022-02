Ukraina får ikke våpen fra Norge

– Det er aldri blitt åpnet for salg av forsvarsmateriell fra Norge til Ukraina. Ingen slik eksport har funnet sted, sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet til NTB.

Flere Nato-land, blant dem USA, Storbritannia og Polen, har kommet med løfter om å levere forsvarsmateriell til Ukraina i kjølvannet av den spente situasjonen på grensen mot Russland.

Norges regler for eksport av forsvarsmateriell gjør det imidlertid utelukket å tillate salg eller videresalg til Ukraina.

Nekter videresalg

Heller ikke Tyskland kommer til å bidra med våpen og utstyr til det ukrainske forsvaret. Beslutningen har høstet kritikk fra flere kanter.

Tyske myndigheter har også avvist å gi Nato-landet Estland eksportlisens for videresalg av våpen av tysk opprinnelse til Ukraina, skriver The Wall Street Journal. Begrunnelsen skal være at Tyskland ikke ønsker å eksportere våpen til områder preget av uro og spenning.

Russland har utplassert store militære styrker i nærheten av grensa til Ukraina, og vestlige land mener det er fare for en russisk invasjon. Dette har Russland avvist.

Ukraina ber om bistand

Ifølge Utenriksdepartementet har Ukraina bedt Norge om mer bistand, også til forsvaret – men ikke konkret om våpenhjelp.

– Norge fører en meget streng kontroll med eksport av forsvarsmateriell, sier Vad Petersson.

Han viser til et stortingsvedtak fra 1959 som medfører at Norge ikke tillater eksport av forsvarsmateriell til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig.

– Reeksport av norsk forsvarsmateriell fra et annet land skal også vurderes etter det samme strenge stortingsvedtaket, sier Vad Petersson.

Minner om historien

Den tyske regjeringen har begrunnet sin avgjørelse om å nekte våpeneksport til Ukraina ved å vise til historien.

– Vår restriktive holdning er velkjent og forankret i historien, sa Tysklands utenriksministeren Annalena Baerbock da hun besøkte Ukrainas hovedstad Kiev tidligere denne måneden.

Mens Tyskland holder tilbake, har USA gitt Estland og to andre baltiske land grønt lys for videresalg av amerikanskproduserte missiler og andre våpen til Ukraina. President Joe Biden har også lovet å sende et mindre antall soldater for å styrke Natos tilstedeværelse i Øst-Europa.

Statsminister Boris Johnson har sagt at Storbritannia kan tilby Nato en større utplassering av soldater, våpen, krigsskip og jagerfly i Europa.

Også Danmark sender forsterkninger til Nato-styrkene i Baltikum.

Norge har allerede styrker til stede i Litauen og er foreløpig ikke blitt bedt om å øke vår tilstedeværelse der, sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til NTB tidligere i januar.