Taliban sier universiteter er åpnet for kvinner i to provinser

Siden Taliban tok makten i august i fjor har det kommet krav om at kvinnene må få komme tilbake i skolene og universitetene. Da Taliban sist styrte ble kvinnene nektet dette.

Taliban har innført flere restriksjoner for kvinner siden de tok makten i august. Kvinner får blant annet stort sett ikke jobbe utenfor helse- og skolesektoren. Skolene har vært åpne for jenter opp til sjette klasse.

Onsdag opplyser Taliban at offentlige universiteter i Nangarhar og Kandahar nå er åpne for kvinner. De to provinsene har varmere klima og er de første som åpner universitetene etter vintermånedene.

Menn får delta i forelesninger tidlig på dagen, mens kvinner får delta på kvelden slik at de holdes atskilt. Tidligere har Taliban varslet at øvrige universiteter, blant annet i Kabul, vil åpne både for kvinner og menn 26. februar.