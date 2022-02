Ny supermåling for Raudt – regjeringspartia slit

– Det har vore røffe tider med korona og nedstengingar og straumprisar. Og då har det vorte litt røft for dei to partia som sit i regjering, seier Vedum til NRK .

Heller ikkje finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er særleg bekymra for tilbakegangen.

– Regjeringsskiftet har framleis brei støtte, og målinga viser at folk ikkje saknar den gamle, borgarlege regjeringa, skriv Aps partisekretær Kjersti Stenseng i ein SMS til Aftenposten .

– Valet i haust var eit historisk sterkt ønske om ei ny retning. Det sa Støre sjølv. Han og Vedum lova ein ny kurs. Det har dei ikkje levert på. Eg trur ønsket om forandring framleis er like sterkt ute blant folk, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til Aftenposten .

