Milliarderstatning til urfolk i USA for opioider

Over 400 stammer og stammeorganisasjoner, som representerer 80 prosent av USAs urfolk, sto bak søksmålet. Også de som ikke var med på søksmålet, blir tilgodesett i avtalen som er gjort i en domstol i Cleveland.

Mange stammer i hele USA er hardt rammet av overdoser og misbruk av opioider. En studie viser at ingen annen folkegruppe i USA hadde flere overdoser per capita enn urfolkene i 2015.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!