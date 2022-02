Kulturministeren: – Slik det ser ut nå, forsvinner hele meteren om to uker

– Slik det ser ut nå, forsvinner hele meteren om to uker. Det betyr også at man kan samles stående og gående og dansende og hoppende og springende, og jeg vet ikke hva, både innendørs og utendørs. Det blir veldig bra, sa kulturministeren da hun møtte over 100 representanter for kulturlivet i et digitalt dialogmøte onsdag.

Kvelden i forveien kom regjeringen med flere lettelser i koronatiltakene for kulturlivet og frivilligheten, og Trettebergstuen understreket at de har gått lenger i gjenåpningen enn det helsemyndighetene anbefalte.

– Men så er det da noen som må vente i to uker til før de kommer over i normal drift, alle de som er konsertarenaer og så videre hvor folk står. Det er vi fullstendig klar over, sa hun.

Spørrende

Regelen om at folk må holde én meters avstand, gjelder nemlig fortsatt på steder hvor publikum ikke har fast anviste plasser.

Også på serveringssteder må de ansatte passe på at gjestene holder avstand og ikke driver med aktiviteter som dansing.

Dette har skapt forvirring hos mange danseglade nordmenn.

– Vi har mer enn 300 lag som er veldig glade for at det nå åpnes opp igjen, men etter i går, så var det en del spørsmål om man egentlig får lov til å danse eller ikke, sa Solveig Brekke Hauknes i Noregs ungdomslag i møtet.

– Kan vi med sikkerhet si til våre lag at de nå får lov til å danse pardans, både barna og de voksne? spurte hun kulturministeren.

– Dans i vei, det er bra!

Her kunne Trettebergstuen komme med en tydelig avklaring.

Hun viste til at organiserte idretts- og fritidsaktiviteter nå kan foregå som normalt både innendørs og utendørs.

– Ja, dere kan danse folkedans når det er fritidsaktivitet. Både barn og voksne. Og forhåpentligvis så kan alle på diskoteker og nattklubber danse så mye de vil om to uker. Så dans i vei, det er bra!