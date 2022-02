Hviterussisk opposisjonsleder topper Prio-sjefens Nobel-liste

Urdal viser til at Tikhanovskaja har spilt en ledende rolle i å utfordre diktatoren Aleksandr Lukasjenko og det hviterussiske regimet, og at hun er blitt spydspissen i bevegelsen som prøver å sikre et demokratisk og fredelig maktskifte i landet.

For dette arbeidet er hun en verdig kandidat til prisen, mener direktøren for fredsforskningsinstituttet.

Han mener også at den fengslede russiske opposisjonslederen og antikorrupsjonsaktivisten Aleksej Navalnyj fortjener prisen av samme grunner.

Tikhanovskaja er nominert til Nobels fredspris av KrF-leder Olaug Bollestad og stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H).

Inder på andreplass

Høyt oppe på Urdals liste figurerer også den indiske forfatteren og aktivisten Harsh Mander og kampanjen Karwan-e-Mohabbat (Kjærlighetens karavane), som Mander startet i 2017 som et svar på statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske styre. Under Modi har religiøs vold rettet mot muslimer økt kraftig i India.

Mander, som leder Senter for likestillingsstudier i New Delhi, er blitt en viktig stemme i kampen for religiøs toleranse og dialog, ifølge Urdal.

I samme ånd nevner han grunnleggerne av Alt News, Mohammed Zubair og Pratik Sinha. Alt News driver med faktasjekking og er blitt en viktig bidragsyter i å avsløre desinformasjon som blir brukt til å svartmale den muslimske befolkningen i India.

Organisasjoner mot propaganda

Også to organisasjoner som jobber for sannhet og mot propaganda, Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) og Center for Applied Nonviolent Action and Strategies (KANVAS), vil være verdige vinnere av fredsprisen, mener Urdal.

– Som fredsforsker er jeg overbevist om verdien forskning og kunnskap har for å fremme fred, skriver han.

I fjor fikk HRDAG, som holder til i San Francisco, Rafto-prisen for sitt arbeid med å skaffe omfattende dokumentasjon av brudd på menneskerettighetene.

KANVAS, som er basert i Beograd, jobber med å lære opp aktivister i hele verden i ikkevoldelige metoder for protest og motstand.

Uigurer og Hongkong

På lista til Urdal står også den uiguriske aktivisten Ilham Tohti, som i 2014 ble dømt til fengsel på livstid i Kina etter at han ble kjent skyldig i separatisme. Ingen har hørt fra Tohti på lenge, men Urdal mener en fredspris til ham vil løfte uigurenes kamp på den globale agendaen.

– Det vil sende et signal til kinesiske myndigheter om at verden følger med, skriver han.

Også en fredspris til Hongkong-aktivistene Agnes Chow Ting og Nathan Law Kwun-chung kan være et viktig signal, gitt de stadig dårligere kårene for demokratiet i Hongkong, mener Urdal.

Blant dem som i år er nominert til Nobels fredspris, er – foruten Tikhanovskaja – Greta Thunberg, Myanmars sivile regjering samt organisasjonen Civil Disobedience Movement (CDM), Nato, WikiLeaks og varsleren Chelsea Manning, Det internasjonale naturpanelet og 95 år gamle David Attenborough, Arktisk råd, og Tuvalus utenriksminister Simon Kofe, som ble verdenskjent da han sto med vann til knærne mens han talte til klimakonferansen i Glasgow over video. Også pave Frans er nok en gang nominert.

I fjor kom det inn 329 forslag til kandidater. Hvor mange det blir i år, blir først kjent i mars.