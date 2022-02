Flere koronatilfeller de siste ti ukene enn i hele 2020

Det utgjør et større antall registrerte tilfeller enn man hadde i hele 2020, som var pandemiens første år der ingen var vaksinert.

På sin pressekonferanse tirsdag understreket WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus at det er for tidlig å erklære seier mot koronaviruset. Han uttrykte særlig bekymring over at dødstallene fra viruset stiger i store deler av verden.

Samme dag viste data fra det amerikanske smittevernbyrået CDC at covid-19 krevde flere menneskeliv i landet i januar 2022 enn vanlig influensa har krevd de siste tre årene.